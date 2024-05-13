إصابة 19 جنديا إسرائيليا خلال الساعات الـ24 الماضية

أفادت مراسلة RT بأن 14 جنديا إسرائيليا أصيبوا في الساعات الـ24 الماضية في المعارك الدائرة في قطاع غزة، و5 على الحدود الشمالية مع لبنان.

وفي بيان سابق اليوم الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 جنود جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان باتجاه ثكنة "يفتاح" قرب الحدود.

وحسب موقع الجيش الإسرائيلي المخصص لقتلاه، فقدت وصلت حصيلة القتلى منذ 7 أكتوبر إلى 620 قتيلا، كان آخرهم 4 عناصرهم قتلوا بتاريخ 10 مايو الحالي.

المصدر: RT