الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 من عناصره جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، إصابة 4 من عناصره جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان باتجاه ثكنة "يفتاح" قرب الحدود.

وقال الجيش في بيان: "بعد إطلاق صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، تم رصد صاروخين مضادين للدبابات يعبران من الأراضي اللبنانية إلى منطقة يفتاح. ونتيجة لذلك، أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح طفيفة وجندي إسرائيلي بجروح متوسطة. وتم نقل الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وتم إبلاغ عائلاتهم. كما سقطت قبل قليل طائرة مسيرة عبرت من لبنان في منطقة زرعيت. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

من جهته أعلن "حزب الله" في بيان أنه "عند الساعة 06:20 صباح اليوم شن عناصره هجوما جويا ‏بسرب ‏من المسيرات الانقضاضية على خيم إستقرار ومنامة ضباط وجنود العدو في الموقع ‏المستحدث ‏لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403 التابعة للفرقة 91 جنوب بيت هلل وأصابت أهدافها ‏بشكل مباشر، ‏وأوقعت ضباط وجنود العدو بين قتيل وجريح".

وقال في بيان آخر: "بعد رصد دقيق ‌‏لتحركات العدو في ثكنة يفتاح وعند خروج دبابة ميركافا من مخبئها وتحركها هاجمها مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:35 اليوم بصاروخ موجه ‌‏وأصابوها بشكل مباشر وتم تدميرها وقتل وجرح طاقمها".

المصدر: RT