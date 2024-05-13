كشفته لغته الإنجليزية.. لاعب برشلونة السابق يحتال على ناديه

كشفت تقارير صحفية عن حادثة نصب جديدة وقعت في الدوري الروماني لكرة القدم، بطلها لاعب برشلونة السابق إدغار لي.

وتعاقد نادي دينامو بوخارست الروماني في فبراير الماضي مع إدغار لي لاعب برشلونة السابق، ولكن بعد 3 أشهر من إتمام الصفقة تبين أن شقيقه التوأم إيدلينو هو من يلعب مكانه.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هناك تحقيق تم فتحه في بوخارست عما كان إيدلينو هو من يلعب مكان شقيقه إدغار، في 5 مباريات، ضمن إطار سعي النادي الروماني لتفادي الهبوط، وفي حالة إثبات ما حدث فإن الفريق مهدد بخصم النقاط التي حصل عليها خلال الـ5 مباريات.

🚨🇷🇴 Crazy news coming from Romanian football...



Dinamo Bucuresti are investigating whether defender Edgar Ié made his twin brother Edelino play in his place for around 5 games this season, reports @marca. pic.twitter.com/35BAFxAnj9 — EuroFoot (@eurofootcom) May 13, 2024

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وأوضحت الصحيفة إلى أن من اكتشف تلك الواقعة هو الصحفي دانييل سيندر، حيث قام بملاحظة أن اللاعب يتحدث اللغة الإنجليزية بشكل جيد، وبمعرفته بـ إدغار لي لاعب برشلونة السابق لا يتحدث سوى اللغة البرتغالية.

وصرح فلوريان برونيا رئيس دينامو يوخارست السابق بشأن الواقعة وقال: "أنا مندهش، قمت باتصالات هاتفية مع الأصدقاء وتأكدت من صحة الخبر، لا يمكنني تصديق ذلك".

وأشار الصحفي الروماني إيمانويل روسو إلى أن نادي دينامو طلب من اللاعب المتواجد رفقه الفريق رؤية رخصة قيادته ورفض اللاعب ذلك، الأمر الذي أكد الشكوك حوله.

أما شقيق إدغار لي التوأم قضى معظم حياته المهنية في الدوريات الدنيا بالبرتغال وبولندا.

ويحتل دينامو بوخارست المركز الـ14 في ترتيب الدوري الروماني برصيد 29 نقطة.

المصدر: "وسائل إعلام"