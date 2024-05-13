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دون بيان رسمي من قصره.. ملك بريطانيا يكشف سرا عن حالته الصحية

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دون بيان رسمي من قصره.. ملك بريطانيا يكشف سرا عن حالته الصحية
نوفوستي
ملك بريطانيا تشارلز الثالث
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اعترف ملك بريطانيا تشارلز الثالث بفقدانه حاسة الذوق أثناء رحلة علاجه مع السرطان في حديث له مع أحد المحاربين القدماء خلال زيارته إلى أحد المتاحف الحربية في هامبشاير.

وكتبت صحيفة "ديلي ميل" اليوم الاثنين: "كشف الملك تشارلز الثالث، الذي زار متحف هامبشاير للقوات الجوية، اليوم أنه فقد حاسة التذوق أثناء خضوعه لعلاج السرطان".

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وأشارت إلى أن الملك تحدث خلال الزيارة مع المحارب القديم في القوات المسلحة البريطانية آرون مابلبيك.

وأخبر مابلبيك، الملك، أنه خضع العام الماضي للعلاج الكيميائي ضمن علاج من سرطان الخصية، واخبره في هذا الصدد أنه فقد حاسة التذوق. فأجاب الملك أن نفس الشيء حدث لنفسه.

هذا وقد أعلن قصر باكنغهام في الخامس من فبراير الماضي تشخيص إصابة تشارلز الثالث بالسرطان، دون أن يحدد العضو المصاب. وبدأ الملك العلاج، حيث نصحه الأطباء بتأجيل المناسبات العامة.

في نهاية أبريل الماضي، عاد الملك البريطاني وسط تحسن صحته، إلى ممارسة واجباته العامة للمرة الأولى منذ تشخيص إصابته بالسرطان.

المصدر: "ديلي ميل"

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