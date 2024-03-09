 
مباشر

أول غياب للملك تشارلز عن فعالية رسمية منذ إعلان مرضه

أخبار العالم

أول غياب للملك تشارلز عن فعالية رسمية منذ إعلان مرضه
Globallookpress
العاهل البريطاني الملك تشارلز والملكة كاميلا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x4iu

قال خبراء إن العاهل البريطاني الملك تشارلز سيغيب يوم الاثنين القادم عن أول فعالية ملكية رئيسية منذ تشخيص إصابته بالسرطان.

وذكر الخبراء أنه لا توجد إشارة على تواري الملك عن أنظار العامة أو التفكير في التنحي، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

إقرأ المزيد
عالم فلكي شهير يتوقع تخلي الملك تشارلز عن عرشه وتنصيب ابنه هاري خليفة له
عالم فلكي شهير يتوقع تخلي الملك تشارلز عن عرشه وتنصيب ابنه هاري خليفة له

واضطر تشارلز (75 عاما) إلى إرجاء جميع ارتباطاته العامة منذ إعلان قصر بكنغهام قبل شهر تقريبا أنه من المزمع أن سيخضع للعلاج من نوع غير محدد من السرطان.

وصدم خبر مرض الملك الذي اعتلى الملك عرشه قبل 18 شهرا تقريبا عقب وفاة والدته في سبتمبر عام 2022 بعد 70 عاما على عرش المملكة المتحدة.

وسيكون غيابه محسوسا بشدة يوم الاثنين الذي سيفوّت فيه فعاليات للاحتفال بالكومنولث، وهو اتحاد يضم 56 دولة انبثقت من الإمبراطورية البريطانية.

ويوم الكومنولث هو حدث سنوي مهم في تقويم فعاليات العائلة المالكةوتشارلز هو رئيس الكومنولث الذي كانت والدته تحبه بشدة.

وفي هذا اليوم، يحضر كبار أفراد العائلة المالكة قداسا بكنيسة "وستمنستر آبي" في لندن التي توج فيها تشارلز العالم الماضي.

إقرأ المزيد
صحيفة
صحيفة "إندبندنت": سلطات لندن تستعد لسيناريو وفاة الملك تشارلز الثالث.. من هو الملك الجديد المرشح؟

وعلى الرغم من عدم حضوره شخصيا حيث ستقود زوجته الملكة كاميلا أداء الواجب الملكي، إلا أن تشارلز سيلقي كلمة بالفيديو في أحدث دليل على أنه يقوم بواجباته الرسمية.

ومنذ الكشف عن مرضه، ظهر وهو يستضيف رئيس الوزراء ريشي سوناك، في اجتماعهما الدوري المعتاد.

وفي الأسبوع الماضي تم تصويره وهو يحيي كبار الشخصيات الأجنبية وفي مكالمة فيديو مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وعادة لا يكشف أفراد العائلة المالكة في بريطانيا عن تفاصيل الأمراض، ويعتبرون جميع القضايا الطبية خاصة، ولم يُقل الكثير عن حالة أبعدت الملكة الراحلة عن أداء واجباتها العامة حتى نهاية عهدها.

وقال مساعدون إن تشارلز من ناحية أخرى كان حريصا على مشاركة تفاصيل علاج البروستاتا لتشجيع الرجال الآخرين الذين يعانون من الأعراض على إجراء فحص طبي.

ومع ذلك، هناك مسألة واحدة يتفق عليها الخبراء وهي أن تشارلز سوف يحذو حذو والدته ويرفض فكرة التنحي عن العرش لصالح ابنه الأمير ويليام.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا