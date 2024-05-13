"ما تشوفوا اسم تاني".. رد فعل السيسي على مسمى محطة معالجة مياه

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتغيير اسم محطة الحمام المستخدمة في معالجة مياه الصرف الزراعي والمقامة بمدينة الحمام بالساحل الشمالي.

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جاء ذلك خلال فعالية افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بمنطقة الضبعة وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وقال الرئيس: "ما تشوفوا اسم تاني للمحطة دي.. سموا اسم تاني (..) للمحطة الموجودة في الشمال دي".

وأكد الرئيس، أن التحدي كان تنفيذ مشروعات كبيرة مع تحمل المعاناة، أو عدم تنفيذها ومن ثم تتعرض الدولة للخراب.

وأوضح أن مثل هذه المشروعات القومية تم تنفيذها بالتنسيق والتشاور والتحاور مع الخبراء والمعنيين، مؤكدا أن هناك محاضر توثّق هذه المشاركات.

ويعتبر مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.

ويعد موقع المشروع، من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منهما المنطقة الصناعية الأولى على مساحة 100 فدان.

المصدر: وسائل إعلام مصرية