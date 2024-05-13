نصر الله: إسرائيل عاجزة عن تأمين سفنها بالبحر الأحمر والمحيط الهندي وفي "المتوسط "بالمرحلة المقبلة

أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله اليوم الاثنين، أن "جبهات الإسناد لفلسطين وغزة مستمرة ومفتوحة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل في حرب استنزاف".

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وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لمقتل القائد مصطفى بدرالدين، قال حسن نصر الله: خلاصة الإعلام الاسرائيلي..إجماع في إسرائيل على الفشل في الشهر الثامن من الحرب على غزة.. لم يتم القضاء على حماس في الشهر الثامن بفعل تمسك الفلسطينيين بصمودهم".

وأضاف نصر الله: "المسألة لم تقتصر فقط على الفشل بتحقيق أهداف الإسرائيلي.. لا بل المزيد من الخسائر الاستراتيجية، فإسرائيل التي تقدم نفسها الأقوى في المنطقة وتساندها أمريكا وترسل إليها عشرات السفن والأسلحة الذكية وتتدخل بمواجهة الصواريخ الإيرانية منذ أسابيع، تواجه حركات المقاومة التي تملك إمكانيات عسكرية محدودة منذ 8 أشهر ،مما يظهر أن إسرائيل هي دولة فاشلة".

وتابع نصر الله: "وفق استطلاعات الرأي، فإن 70% من الإسرائيليين يطالبون رئيس الأركان بالاستقالة، فإذا هو قائد الجيش العاجز، و30% من الإسرائيليين يقولون إن هذه الدولة لا يمكن العيش فيها وذلك بفضل صمود المقاومة".

وأشار إلى ان "إسرائيل عاجزة عن استرداد أسراها وعن إعادة مستوطني غلاف غزة و مستوطني شمال فلسطين وعن تأمين سفنها في البحر الأحمر والآن في المحيط الهندي، وفي المرحلة المقبلة في البحر الأبيض المتوسط"، مضيفا: إسرائيل عاجزة عن حماية كيانها من التصدي لمسيرات آتية من الاف الكيلومترات وبحاجة لدعم عربي و أمريكي و أوروبي".

واستطرد أمين عام "حزب الله": "هناك مأزق لإسرائيل في المنطقة و في غزة"، مشددا على أن "جبهات الإسناد مستمرة و مفتوحة، وأن إسرائيل في حرب استنزاف".

وأكمل حسن نصر الله: "الفلسطيني سيفرض شروطه مع استمرار الحرب والصمود"، متابعا: "تصوروا أن قيادة دولة ليس لديهم تصور عن اليوم التالي للحرب".

وأضاف نصر الله: "يجب ان ننتبه للخداع الأمريكي، ويجب أن لا نتخذ بالسجال الذي يحصل بين الأمريكيين والإسرائيليين".

وأكد أنه "حتى لو دخل الإسرائيلي إلى رفح، فإن هذا لا يعني أن المقاومة انتهت وأن الشعب الفلسطيني تخلى عن المقاومة".

واستطرد: "نتنياهو تفاجأ بموافقة "حماس" على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار، فأعلن رفضه لأن هذا بمثابة الهزيمة لإسرائيل".

وأوضح حسن نصر الله قائلا: "ما جرى في الأمم المتحدة والمحكمة الدولية يؤكد الدعم الأمريكي لإسرائيل وعدم تغير موقفها.. مهما كانت معاناة اليوم فهذه المعركة حقيقية وجدية، وتصنع إنجازا حقيقيا".

المصدر: RT