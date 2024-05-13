 
مباشر

الدفاع الروسية تنشر فيديو لتحرير بلدة نوفوميخايلوفكا في دونيتسك

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xj20

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر جانبا من عملية تحرير القوات الروسية بلدة نوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك.

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: تحرير ثاني بلدة في دونيتسك خلال يومين
الدفاع الروسية: تحرير ثاني بلدة في دونيتسك خلال يومين

وتظهر المشاهد لحظة اقتحام القوات الروسية للبلدة بعد قتال عنيف مع قوات كييف ومرتزقتها من بلدان "الناتو".

وأعلنت الدفاع الروسية في أبريل الماضي تحرير بلدة نوفوميخيلوفكا بالكامل في دونيتسك وتحسين الوضع التكتيكي على طول خط المواجهة.

وفتح تحرير نوفوميخيلوفكا الطريق إلى باراسكوفيفكا ثم إلى كونستانتينوفكا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا