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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر جانبا من عملية تحرير القوات الروسية بلدة نوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك.

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وتظهر المشاهد لحظة اقتحام القوات الروسية للبلدة بعد قتال عنيف مع قوات كييف ومرتزقتها من بلدان "الناتو".

وأعلنت الدفاع الروسية في أبريل الماضي تحرير بلدة نوفوميخيلوفكا بالكامل في دونيتسك وتحسين الوضع التكتيكي على طول خط المواجهة.

وفتح تحرير نوفوميخيلوفكا الطريق إلى باراسكوفيفكا ثم إلى كونستانتينوفكا.

المصدر: نوفوستي