"بقي أن تطلبوا أجساما طائرة ورؤوسا نووية"...غضب ألماني من طلبات نائب وزير الخارجية الأوكراني

أعرب مستخدمو موقع "تويتر" الألمان عن غضبهم من تصريح نائب وزير الخارجية الأوكراني، أندريه ميلنيك، حول ضرورة تزويد كييف بمقاتلات "تورنادو" الألمانية.

وطالب ميلنيك بتسليم مقاتلات "تورنادو" الألمانية على وجه السرعة للقوات الأوكرانية، بحجة أنه يتم إيقاف تشغيلها في ألمانيا على أي حال.

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وتعليقا على طلبه، تساءل أحد المستخدمين: "متى ستحصل أخيرا على قنابل نووية؟ كل ما تريده هو التصعيد".

واقترحت ألمانية أخرى: "سمعت أن الأمريكيين لديهم أجسام طائرة مجهولة. ربما ينبغي عليكم طلبها على الفور".

وقال آخر ساخطا: "مرة أخرى، يزعجنا هذا المتسول".

وطالب مستخدم آخر: "لا أسلحة لمناطق الحرب!".

وكتب قارئ ساخرا: "والأفضل من ذلك كله، صواريخ كروز برؤوس نووية، لكي تندلع الحرب العالمية الثالثة!".

المصدر: نوفوستي