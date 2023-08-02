أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن الدول الغربية ستجبر فلاديمير زيلينسكي خلال الاجتماع حول أوكرانيا في السعودية على التخلي عن جميع مطالبه من روسيا.

وقال ريتر: "في هذا المؤتمر، سيأخذون خطة زيلينسكي الشهيرة المكونة من 10 نقاط ويلقون بها من النافذة، هذا هو توقعي. إنها لا تصلح لشيء على أي حال".

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واعتبر أن رئيس نظام كييف سيضطر إلى التخلي عن المطالب الحالية لحل الأزمة وتقديم تنازلات كبيرة.

ونوه إلى أن عقد مؤتمر سلام حول أوكرانيا بدون مشاركة روسيا، يشير إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يخسرون الكثير.

وفي نوفمبر 2022، قال زيلينسكي إن كييف لديها "خطة سلام" خاصة بها، تتكون من 10 نقاط، من بينها ضمان الأمن النووي والغذائي وأمن الطاقة وتبادل "الأشخاص المحتجزين"، وفقا لصيغة "الكل مقابل الكل"، و"استعادة وحدة أراضي أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي