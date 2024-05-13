الكويت.. فيديو لـ270 شتلة في "مزرعة" ماريجوانا لأحد أفراد الأسرة الحاكمة

عرضت وزارة الداخلية الكويتية فيديو يوثق زراعة مواطن من الأسرة الحاكمة مخدر الماريجوانا في منزله، وضبط 3 آسيويين كانت بحوزتهم مواد مخدرة.

وأظهر فيديو الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي العثور على 270 شتلة من الماريجوانا و 5.130 كيلو غرام من الماريجوانا المقطوفة والمعدة للاستخدام و4150 حبة من الكبتاجون وكمية من المواد المخدرة.

فيديو/ وزارة الداخلية: ضبط مواطن من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريجوانا بمنزله و(3) آسيويين بحوزتهم مواد مخدرة.

• العثور على (270) شتلة من الماريجوانا و(5,130) كيلو ماريجوانا جاهزة للاستخدام و(4150) حبة من الكبتاجون وكمية مواد مخدرة. pic.twitter.com/yaz0Bq7S9D — المجلس (@Almajlliss) May 13, 2024

وظهر الموقوفون الـ4 في الفيديو بعد أن جرى تغطية ملامح الوجه وتبين أن الآسيويين الثلاثة يعاونون الفرد من الأسرة الحاكمة في زراعة شتلات الماريجوانا.

وفي بيان سابق لها، أكدت الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالة المتهمين والمضبوطات الى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

وأضافت: "تؤكد الوزراة على استمرار الجهود الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ولا أحد فوق القانون".

المصدر: RT