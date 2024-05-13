مصدر عبري: مسؤولون في الجيش المصري يلغون اجتماعاتهم مع نظرائهم بإسرائيل وسط تصعيد بين الجانبين

أفاد مصدر إسرائيلي لقناة "i24NEWS" العبرية اليوم الاثنين، بأن مسؤولين عسكريين مصريين ألغوا فجأة اجتماعاتهم المقررة مع نظرائهم الإسرائيليين.

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وحسب "i24NEWS"، تأتي هذه الخطوة في أعقاب التصعيد الإسرائيلي في شرق رفح إلى جانب سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

واعتبرت القناة أن مصر أحدثت "زلزالا" أمس الأحد، حين أعلنت عن دعمها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إسرائيل أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وكشفت مصادر إسرائيلية لـ"i24NEWS" عن الإلغاء المفاجئ لاجتماعات المسؤولين العسكريين المصريين، ما يشير إلى "تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين".

وأمس الأحد، أعلنت مصر عن اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة.

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المصدر: "I24"