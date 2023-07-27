هنغاريا: الحفاظ على قنوات الحوار مع موسكو قد يساعد في مفاوضات السلام حول أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن بلاده تعتزم الحفاظ على العلاقات مع روسيا لأن إبقاء قنوات الحوار مع موسكو قد يساعد في مفاوضات السلام حول أوكرانيا.

وقال سيارتو في تصريح لقناة NHK اليابانية: "نريد أن نحافظ على العلاقات الواقعية (مع روسيا). وهناك أمل بأن مفاوضات السلام ستجري في حال فتح قنوات الحوار مع روسيا".

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وأكد أيضا أن هنغاريا لن تعرقل انضمام السويد إلى الناتو، مشيرا إلى أن التصويت في البرلمان الهنغاري على المصادقة على بروتوكول انضمام السويد للحلف، سيجري هذا الخريف.

وجاء ذلك على هامش زيارة بيتر سيارتو لليابان، حيث التقى بنظيره الياباني، يوشيماسا هاياشي، لبحث مختلف القضايا، بما فيها الوضع في أوكرانيا، كما عقد الجانبان اتفاقا حول التعاون في استخدام الطاقة الذرية.

المصدر: تاس