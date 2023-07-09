واشنطن: كييف قدمت ضمانات خطية بعدم استخدام الذخائر العنقودية لاستهداف أراضي روسيا

قال مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جاك سالفيان، إن الولايات المتحدة لا تتوقع أن يثير قرار تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية الخلاف بين أعضاء الناتو.

وعلق ساليفان على قرار الإدارة الأمريكية الأخير بإرسال هذا النوع من الذخائر المحرمة دوليا إلى كييف بالقول "لا أعتقد أنكم ستشهدون سجالات وخلافات وانقساما نتيجة لهذا القرار".

وأضاف أن الجانب الأوكراني قدم لواشنطن ضمانات خطية بأن الذخائر العنقودية لن تستخدم ضد أهداف على الأراضي الروسية.

وقال المسؤول الكبير في البيت الأبيض "أولا، لن يستخدموها على الأراضي الروسية، بل سيستخدمون هذه القذائف على أراضيهم فقط.. ثانيا، لن يستخدموها في مناطق مأهولة بالسكان".

وفي وقت سابق، أكد الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن نقل واشنطن لمثل هذه الأسلحة إلى كييف سيكون خطوة أخرى نحو تصعيد الصراع.

وتعتبر القنابل العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، لكن الولايات المتحدة وأوكرانيا لم تنضما إليها.

وأرسلت موسكو مذكرة إلى دول الناتو الربيع الماضي، بسبب نقل أسلحة إلى أوكرانيا، حيث أشارت روسيا مرارا إلى أن أي شحنات من الأسلحة الموردة إلى نظام كييف ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

المصدر: وكالات