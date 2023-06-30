قائد قوات كييف في اتصال مع مارك ميلي: إذا لم أحصل على 100 ألف قذيفة في الأسبوع سيموت ألف شخص

كشف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني عن اتصالات وتواصل دائم مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي.

وأضاف زالوجني في مقابة مع صحيفة" واشنطن بوست": "لدينا اتفاق.. نحن على اتصال 24 ساعة، على مدار سبعة أيام في الأسبوع. أحيانا يمكنني الاتصال وأقول:" إذا لم أحصل على 100000 قذيفة في الأسبوع، سيموت ألف شخص"، منوها بأنه كثيرا ما يشارك ميلي مخاوفه بشأن الوضع على الجبهة.

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ولفت زالوجني إلى أن شن هجوم مضاد بدون دعم جوي أمر صعب، وعلى الرغم من أن ميلي شاطر وأيد رأي زالوجني إلا أن "القرار النهائي بشأن توريد الطائرات ليس له".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أقر مؤخرا، بأن أوكرانيا تواجه صعوبات في هجومها المضاد ضد القوات المسلحة الروسية وقد يمتد لأسابيع أو أشهر.

المصدر: نوفوستي