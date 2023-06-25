بلينكن: كييف تواجه صعوبات في هجومها المضاد وقد يمتد لأسابيع أو أشهر

أقر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد، بأن أوكرانيا تواجه صعوبات في هجومها المضاد ضد القوات المسلحة الروسية.

وقال بلينكن عبر قناة CNN، إن الهجوم المضاد قد يمتد "أسابيع أو أشهرا"، مشيرا إلى أن "الأوكرانيين لديهم ما يلزم لتحقيق النجاح. إنه أمر صعب، والتضاريس ليست سهلة".

وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن القوات الروسية "نظمت الدفاع في الأشهر الأخيرة"، مضيفا "لكن (الهجوم المضاد) يمضي قدما".

وأعرب بلينكن عن اعتقاده أن الموقف مع شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة في روسيا، "يخلق مزايا إضافية لأوكرانيا، يمكن الاستفادة منها". واختتم بالقول: "لكن بغض النظر عن هذا، فهم يمضون قدما. لديهم خطة واضحة ويلتزمون بها".

وفي وقت سابق، قال رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، ميخائيل بودولياك، إن تأخر الشركاء الغربيين في توريد الأسلحة لكييف، منح القوات الروسية وقتا لإعداد خط دفاع، ولهذا السبب لم يسفر الهجوم المضاد الذي أعلنته كييف على نطاق واسع عن النتائج المتوقعة. واعترف زيلينسكي نفسه بأن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية "يسير أبطأ مما نود".

المصدر: تاس