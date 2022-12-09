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أمين عام الناتو يخشى تحول النزاع في أوكرانيا إلى حرب كبرى مع روسيا

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أمين عام الناتو يخشى تحول النزاع في أوكرانيا إلى حرب كبرى مع روسيا
AP Alexandru Dobre
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أعرب الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ عن مخاوفه من تحول النزاع في أوكرانيا إلى "حرب كبرى" بين حلف الناتو وروسيا.

وقال ستولتنبرغ في حديث لقناة NRK النرويجية، يوم الجمعة: "إذا سارت الأحداث باتجاه غير صحيح، من شأنها أن تسير باتجاه غير صحيح للغاية".

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وأضاف أن "هذه حرب رهيبة في أوكرانيا. وهذه هي الحرب التي قد تصبح حربا واسعة النطاق، وتتحول إلى حرب كبرى بين الناتو وروسيا".

وأكد: "نحن نعمل كل يوم لتفادي ذلك"، مضيفا أنه "بلا شك تعتبر حربا واسعة النطاق محتملة".

وشدد أنه من المهم تجنب نزاع "يشارك فيه المزيد من البلدان في أوروبا ويتحول إلى حرب واسعة النطاق في أوروبا".

المصدر: أسوشيتد برس

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