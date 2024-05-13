مصر تستعد لإحداث نقلة تاريخية في مجال القضاء

كشف المستشار الاعلامي لمجلس الدولة المصري مصطفى ميزار في تصريحات خاصة لـRT، إطلاق مصر غدا منظومة القضاء الالكتروني في محاكم مجلس الدولة مما يعد نقلة تاريخية للبلاد.

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وأكد أن إطلاق المنظومة سيأتي تزامنا مع افتتاح المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة المصري فرعا جديدا لمجلس الدولة بالقاهرة الجديدة وذلك بحضور رجال القضاء.

وكانت إدارة مجلس الدولة المصري، قد انتهت من تنفيذ التطبيق الإلكتروني لنظام التقاضي بمحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، بما يعد نقلة تاريخية في إجراءات التقاضي بداية من إيداع الدعوى وحتى صدور الحكم ، تماشيًا مع استراتيجية الدولة نحو التكامل في عملية التحول الرقمي وتحقيقًا للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وصولاً للهدف الأسمى وهو العدالة الناجزة.

يذكر أن عملية التحول الرقمي أصبحت ضرورية للجهات القضائية والهيئات القضائية لما لها من أثر عظيم في سرعة الفصل في القضايا وتحليل البيانات وتوفير الوقت والمال وزيادة الابتكار، وأن مفهوم العدالة الرقمية يتحقق باستخدام وسائل تكنولوجية ومعلوماتية تمكن من رفع كفاءة نظام العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى وتبسيط الإجراءات على كل أطراف النزاع وحوكمة الأداء والحد من التداول الورقي.

المصدر: RT