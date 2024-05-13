غوارديولا يكشف ما يحتاجه مانشستر سيتي لتحقيق إنجاز غير مسبوق في الدوري الإنجليزي

اعتبر مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا أن فريقه يقف على بعد خطوتين من دخول التاريخ عندما يحل ضيفا على توتنهام غدا الثلاثاء في مباراة قد تحدد بدرجة كبيرة هوية بطل الدوري الإنجليزي.

ويسعى مان سيتي إلى إحراز لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة تواليا في إنجاز غير مسبوق في الدوري الإنجليزي.

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ويتخلف مان سيتي بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر لكن لديه مباراة مؤجلة ويستطيع انتزاع الصدارة في حال فوزه على توتنهام غدا الثلاثاء قبل مواجهة وست هام في الجولة الـ38 الأخيرة، وفي حال فوزه على الأخير سيحسم "السيتي" البطولة لصالحه بغض النظر عن نتيجة أرسنال الذي يستضيف إيفرتون.

وسجل لاعبو مانشستر سيتي 28 هدفا في آخر 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز واستقبلت شباكهم خمسة أهداف فقط.

وعلق مدرب مان سيتي على هذا الأمر بقوله "تسجيل 15 هدفا (في أربع مباريات) أمر جيد، أدى هذا الأمر إلى أن نكون في هذه الوضعية، لكنه لا يمنحك شيئا إضافيا لمباراة الغد عندما تبدأ".

وأضاف "المعادلة بسيطة، إذا لم نخرج فائزين من مباراة الغد فلن نحرز اللقب وبالتالي هذا ما يتعين علينا القيام به".

ولم يفز مان سيتي بأي مباراة في الدوري على ملعب توتنهام الجديد، الذي افتتح عام 2019، ولم يسجل حتى أي هدف.

وقال غوارديولا إنه على الرغم من سجل فريقه السيئ على أرض توتنهام، لعب فريقه بشكل جيد هناك "مرات عدة".

وأضاف "لكن لكي تحقق شيئا في هذا البلد لم يحدث من قبل، عليك أن تفعل شيئا خاصا واستثنائيا".

وتابع "لم يحدث هذا على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز (التتويج بلقب الدوري أربع مرات متتالية). علينا أن نفعل ذلك هذه المرة. التاريخ أمامنا وعلينا أن نتقبل أننا لم نفعل ذلك. إنه الوقت المناسب للقيام بذلك، وإلا فإن أرسنال سيكون البطل".

ونوه المدرب الإسباني "الصعوبات موجودة ولكن في الوقت نفسه نعرف ما نلعب من أجله، الأمر يعود إلينا لكي نمنح أنفسنا فرصة خوض المباراة الأخيرة على أرضنا والأمور في أيدينا".

وقال غوارديولا إنه يكن "احتراما كبيرا" لمدرب توتنهام، الأسترالي أنج بوستيكوغلو، الذي لا يزال أمام فريقه فرصة ضئيلة لتأمين تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، على الرغم من أن فوز أستون فيلا على ليفربول مساء اليوم الاثنين سيقضي على تلك الآمال.

المصدر: وكالات