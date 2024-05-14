تايمز: وثائق تكشف خطة "حماس" لإنشاء قاعدة سرية لها في الخارج

كشفت وثائق حصل عليها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أن حركة "حماس" خططت لإنشاء قاعدة سرية لها في تركيا لتنسيق هجماتها على أهداف إسرائيلية في البلدان المجاورة.

وقالت صحيفة الـ"تايمز" البريطانية إنها اطلعت على الوثيقة المطبوعة التي تحمل عنوان "تأسيس قاعدة في تركيا"، مبينة أنه بحسب الإسرائيليين فإنه "عثر عليها في منزل حمزة أبو شنب، رئيس أركان زعيم "حماس" في غزة يحيى السنوار".

وذكرت أن "الوثيقة تصف الجهود التي بذلتها إسرائيل لتضييق الخناق على قطاع غزة على مدى العقد الماضي والتي وضعت حماس في موقف دفاعي. ونتيجة لذلك، ووفقا لمؤلف الخطة الذي لم يذكر اسمه، ليس هناك خيار سوى العمل بجهد كبير لإنشاء مراكز عسكرية ستكون بمثابة القاعدة لتنسيق الهجمات ضد أهداف إسرائيلية في البلدان المجاورة، بما في ذلك دول أعضاء الناتو".

المصدر: "التايمز"