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الكشف عن أكبر استثمار لرونالدو.. و"السعودية و4 دول عربية في الصورة"

الرياضة

الكشف عن أكبر استثمار لرونالدو.. و
AFP
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كشف ويل أحمد الرئيس التنفيذي لـWhoop عن كواليس استثمار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، في الشركة العالمية الناشئة في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء.

وأوضح أحمد في تصريحات مع صحيفة The National، مساء الاثنين، أن رونالدو قام بإجراء بحث مكثف عن الشركة، ثم اتصل بالمسؤولين، من أجل الاستثمار فيها بشكل رسمي.

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ورفض الرئيس التنفيذي، الكشف عن قيمة استثمار رونالدو في الشركة، مكتفيا بالقول: "إنه واحد من أكبر الاستثمارات التي قام بها في إحدى الشركات، إن لم يكن الأكبر على الإطلاق".

وأعلن ويل أحمد، توسع شركة "Whoop"، للعمل في 4 دول عربية، هي "السعودية، قطر، الكويت والبحرين"، بالإضافة إلى مقرها في الإمارات.

واعتبر أحمد، أن انضمام اسم تاريخي مثل رونالدو، سيساهم في توزيع أكبر للمنتجات، خاصة في الدول العربية، بالإضافة إلى زيادة رأس المال، حيث حصلت الشركة الناشئة على مبلغ 405 ملايين دولار حتى الآن.

المصدر: goal

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