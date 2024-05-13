"من لحظة إطلاق الصاروخ للحظة إصابة الهدف".. "حزب الله" يعرض فيديو عن استهدافه لموقع إسرائيلي (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدفت موقع الجرداح التابع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية، ونفذها يوم الاثنين.

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية موقع الجرداح التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

وأبان مقطع الفيديو لحظة إطلاق صاروخين وتوجيههما نحو المبنى المستهدف وإصابته.

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وأصدر"حزب الله" اللبناني يوم الاثنين عدة بيانات حول العمليات التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي، وجاء في أحدها: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وعند دخول ‏عدد ‏من جنود العدو من طاقم الجمع الحربي إلى غرفة مجهزة بالمعدات التجسسية جانب موقع الجرداح ‏عند الساعة 01:20 من ظهر يوم الاثنين 13 مايو 2024، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏بالأسلحة ‏الموجهة وتمّ تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح".‏

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

ويؤكد "الحزب" أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

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المصدر: RT