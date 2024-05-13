مصر.. عباس شراقي يتحدث عن خطورة زلزال إثيوبيا وتداعيات تصل إلى ليبيا ويحذر من "طوفان" في السودان

قال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي الاثنين إن إثيوبيا شهدت اليوم زلزالا بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، قد تمتد أثاره الجانبية إلى ليبيا.

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وأوضح شراقي في حديث متلفز أن الزلزال يعد متوسطا من حيث القوة لكن درجته كبيرة بالنسبة للمنطقة الإفريقية التي لا تمتلك الاستعدادات اللازمة للتعامل مع الزلازل بخلاف اليابان التي تمتلك القدرات اللازمة لذلك.

وأشار إلى أن تأثير هذا الزلزال خطير في حالة وجود سدود ضخمة كسد النهضة الذي يحجز 35 مليار متر مكعب مياه، محذرا من أن حدوث تشقق في الأخير سيؤدي إلى طوفان في السودان.

ولفت إلى أن مناطق شرق إفريقيا تعد أنشط منطقة زلزالية في القارة السمراء، مشددا على ضرورة مراعاة طبيعة هذه المناطق عند إقامة أي مشاريع فيها وتحديدا المشاريع المائية التي ستخلف كوارث كبيرة حال تصدعها أو تضررها، الأمر الذي لا تعترف به إثيوبيا ولا تتخيل إمكانية انهيار السدود، حسب قوله.

وفي الختام استشهد شراقي بانهيار السدّين المحيطين بمدينة درنة شمال ليبيا جراء إعصار دانيال، العام الماضي، قائلا إن "حجم سد النهضة يوازيهما 15 ألف مرة".

المصدر: الشروق