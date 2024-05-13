بالفيديو.. ثوران بركان في إندونيسيا أطلق رماده لارتفاع 5 آلاف متر

أعلن في مقاطعة مالوكو الشمالية بإندونيسيا ثوران بركان جبل إيبو ونفثه الرماد والسحب الداكنة لارتفاع 5 آلاف متر لمدة خمس دقائق اليوم الاثنين.

وقال رئيس مركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا، هيندرا جوناوان: "ما تزال الزلازل البركانية شديدة، لذا هناك احتمال لثورانه في المستقبل".

وأفاد جوناوان بأن أكثر من 13 ألف شخص يعيشون في دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات من الجانب الشمالي من الفوهة.

وبعد ثوران الجمعة، رفع المركز مستوى التحذير من البركان من 2 إلى 3، وهو ثاني أعلى مستوى، ما يوسع نصف قطر المنطقة التي ينبغي إخلاؤها.

وأعدت السلطات المحلية خيام الإخلاء، لكن لم يتم الإعلان عن أمر الإخلاء حتى الآن.

#BREAKING: Massive eruption of the Mount Ibu volcano in Indonesia. pic.twitter.com/gXAVBri1vq — War Intel (@warintel4u) May 13, 2024

ونصح المسؤولون السكان والسائحين بعدم القيام بأي أنشطة على بعد 5 كيلومترات من فوهة جبل إيبو.

ويقع البركان الذي يبلغ ارتفاعه 1325 مترا على الساحل الشمالي الغربي لجزيرة هالماهيرا النائية.

يوجد في إندونيسيا، وهي أرخبيل يبلغ عدد سكانه 270 مليون نسمة، 120 بركانا نشطا، وهي عرضة للنشاط البركاني لأنها تقع على طول "حزام النار"، وهي سلسلة من خطوط الصدع الزلزالية على شكل حدوة حصان حول المحيط الهادئ.

المصدر: "أسوشيتد برس"