بوتين: على الجميع الاتفاق مع الوقائع على الأرض بعد العملية العسكرية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه سيتعين على الجميع الاتفاق مع الحقائق التي تتشكل "على الأرض"، بعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب زيارته لقيرغيزستان: "عملية التسوية ككل.. نعم، ربما لن تكون سهلة وستستغرق بعض الوقت. بطريقة أو بأخرى، سيتعين على الجميع الاتفاق مع الحقائق التي تتطور وتتشكل على الأرض بعد العملية العسكرية".

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مستمرة كالمعتاد، ولا توجد أسئلة أو مشاكل اليوم، وكل شيء يسير باستقرار.

المصدر: نوفوستي