أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1455 عسكريا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات بما فيها الغربية وإسقاط عشرات الصواريخ والمسيرات أطلقتها قوات كييف في 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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عززت قوات "الشمال" الروسية مواقعها وصدت 5 هجمات في منطقتي غلوبوكويه وتيكويه في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وبلغت خسائر العدو هناك 250 عسكريا وتم تدمير دبابتين ومدافع غربية وآليات وراجمة Vampire تشيكية وراجمة "أوراغان" سوفيتية وراجمة RAK-SA-12 كرواتية.

عززت قوات "الغرب" مواقعها وصدت 13 هجوما وكبدت العدو 80 قتيلا ودمرت مدافع وأسلحة له.

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت 3 هجمات في دونيتسك، وبلغت خسائر العدو 540 عسكريا ودباباتين منها دبابة Leopard-2A1 ألمانية ومدافع وأسلحة غربية.

حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وتم صد 7 هجمات وتكبيد العدو 395 جنديا ومدافع غربية وأسلحة.

عززت قوات "الشرق" مواقعها وبلغت خسائر العدو 135 عسكريا ومدافع غربية.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر مادية كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدت العدو 55 عسكريا ودمرت له آليات ومدافع غربية.

إسقاط مقاتلة Su-27.

إسقاط 6 صواريخ Tochka-U باليستية و39 صاروخا "أولخا" وVampire تشيكية وHIMARS أمريكية و5 قنابل موجهة Hammer فرنسية، و5 قنابل مضادة للصواريخ HARM أمريكية و4 صواريخ "ستورم شادو" بريطانية.

إسقاط 33 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية