البحرين تكشف عن شعار القمة العربية الـ33 (صورة)
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كشفت مملكة البحرين عن الشعار الرسمي للقمة العربية في دورتها الـ33 التي تنعقد يوم الخميس المقبل 16 مايو.
ويظهر الشعار بتصميم دائري، يمزج بين الشعار الرسمي للمملكة ونقوش فنية مستوحاة من روائع العمارة البحرينية.
كما تتألق خلفية الشعار بلآلئ البحرين النفيسة، ويحيط بها إطار ذهبي.
أما حروف الشعار، فقد رسمت بخط الثلث الأنيق باللون الأحمر الذي يرمز لعلم المملكة، وفي قلب شعار القمة يوجد شعار جامعة الدول العربية، كتأكيد على وحدة الهدف والمصير المشترك للأمة العربية.
المصدر: RT