"حماس" ترد على تصريحات نتنياهو حول "الاستسلام وإلقاء السلاح"

وصف القيادي في حركة "حماس" عزت الرشق تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حول استسلام الحركة بـ"السخيفة وأنها للاستهلاك المحلي وتعكس وضعه المأزوم بعد 220 يوما على بدء الحرب".

وقال الرشق ردا على تصريحات نتنياهو بأنه "يمكن وقف الحرب من خلال استسلام الحركة وإلقاء سلاحها وتسليمنا الرّهائن": "توضح (التصريحات) مستوى الخوف من حالة ارتفاع وتيرة الدعم لقضية شعبنا ومشروعية حقوقه حول العالم، وتكشف مجددا انهزامه التاريخي أمام صمود شعبنا وبسالة مقاومتنا التي تسطر يوميا ملاحم بطولية على أرض غزة، في كل محاور الاشتباك".

وأضاف الرشق: "تصريحات المجرم نتنياهو هذه تعكس حقيقة وضعه المأزوم الذي وصل إليه بعد مرور 220 يوما من عدوانه وحرب الإبادة الجماعية، التي يرتكبها ضد أهلنا في قطاع غزة، حيث لم يحقّق أيا من أهدافه العدوانية، سوى ارتكاب مزيد من المجازر المروعة ضد المدنيين العزل".

وأردف: "كما إن نتنياهو يبيع الوهم بحديثه عن نقاش بشأن ضمان إجلاء قادة الحركة إلى خارج قطاع غزة ونفيهم".

وتابع الرشق معلقا: "تؤكد مجددا أنه لا يزال يعيش أوهامه وأحلامه في تحقيق نصر مزعوم، لن يتحقق أبدا أو النيل من رموز شعبنا ومقاومتنا في قطاع غزة، الذين لا يعرفون الانكسار ولا الاستسلام".

المصدر: RT