"بينها مسكن صداع شهير".. هيئة الدواء المصرية تحذر من أدوية مغشوشة في الأسواق

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرات جديدة بشأن وجود بعض الأصناف الدوائية بين مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، مطالبة بسحب ووقف تداول تلك الأدوية.

إقرأ المزيد

وشددت هيئة الدواء على أنه "في حالة الشك بالمستحضر الصيدلي، يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وأكدت الهيئة أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط، ولا ينطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

وأبانت منشورات هيئة الدواء التي أصدرتها للتحذير بشأن الأدوية المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، أسماء تلك الأدوية، وفقا للتالي:

- طالبت الهيئة بسحب ووقف تداول مستحضر "Paramol ped supp" للتشغيلة رقم: "604042" و"607032"، من إنتاج شركة "مصر"، لافتة في منشورها الدوري رقم 27 لسنة 2024، أن سبب التحذير يعود لكون المستحضر صادرا له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء، حيث يعد "بارامول" أحد أصناف الباراسيتامول لعلاج العديد من الحالات مثل الصداع وآلام العضلات والتهاب المفاصل وآلام الظهر وآلام الأسنان ونزلات البرد والحمى.

- طالبت هيئة الدواء بوقف تداول وضبط العبوات المغشوشة من مستحضر "Azrolid 500mg- 3 film coated tablets" للتشغيلة رقم: 9013037، من إنتاج شركة "العامرية"، مشيرة في منشورها رقم 28 لسنة 2024، إلى أن سبب التحذير يرجع إلى إفادة الشركة حول وجود عبوات مُقلدة من هذا الصنف، حيث يستخدم العقار كمضاد حيوى في علاج العديد من أنواع الالتهابات التي تسببها البكتيريا، مثل التهابات الجهاز التنفسي والتهابات الجلد والتهابات الأذن.

المصدر: "المصري اليوم"