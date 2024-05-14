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الكرملين: بوتين يزور الصين يومي 16 و17 مايو الجاري

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الكرملين: بوتين يزور الصين يومي 16 و17 مايو الجاري
Sputnik
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، بكين، 18 أكتوبر 2023
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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين يومي 16 و17 مايو الجاري بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.

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وجاء في بيان الكرملين أن الزعيمين الروسي والصيني سيبحثان مجموعة كاملة من قضايا الشراكة الشاملة والتعاون الثنائي الاستراتيجي، والقضايا الدولية والإقليمية.

وفي أعقاب محادثاتهما سيوقع الرئيسان بيانا مشتركا وعددا من الاتفاقات الثنائية.

كما سيشاركان في احتفالات الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسيأذنان بإطلاق عامي الثقافة الروسية والصينية في البلدين.

كما سيلتقي بوتين رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية. 

وسيزور الرئيس بوتين مدينة خاربين المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ، حيث سيحضر حفل افتتاح المعرض الروسي الصيني الثامن والمنتدى الروسي الصيني الرابع للتعاون بين الأقاليم، وسيلتقي طلاب وأساتذة جامعة خاربين.

المصدر: نوفوستي

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