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بوتين يعلن نيته زيارة الصين في مايو المقبل

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بوتين يعلن نيته زيارة الصين في مايو المقبل
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه يعتزم القيام بزيارة للصين في شهر مايو المقبل.

قال الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس، إن "من المقرر أن تتم الزيارة (للصين) في شهر مايو".

ولم يحدد بوتين التاريخ، ولكن بالنظر إلى الشهر المذكور، قد تكون هذه الزيارة هي أول رحلة خارجية للرئيس الروسي في فترة ولايته الجديدة.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد زار موسكو في شهر مارس من العام الماضي.

المصدر: نوفوستي

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