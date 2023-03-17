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الصين تسمي مبادئ بناء علاقاتها مع روسيا

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الصين تسمي مبادئ بناء علاقاتها مع روسيا
Globallookpress Kremlin Pool
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ (صورة أرشيفية)
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في إفادة صحفية اليوم الجمعة بأن العلاقات الصينية الروسية تقوم على مبادئ عدم الانحياز وعدم استهداف أطراف ثالثة.

وكانت الخدمة الصحفية للكرملين قد قالت اليوم الجمعة إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور موسكو في الفترة من 20-22 مارس بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما سيبحث الزعيمان قضايا تطوير الشراكة والتفاعل بين البلدين.

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وتابع وانغ ون بين أن "البلدين ملتزمان دائما بنوع جديد من العلاقات بين القوى الكبرى، يتضمن الشراكة بدلا من الانضمام إلى الكتل والحوار بدلا من المواجهة، وهو ما يفرض الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة"، مشددا على أن تطوير شراكة استراتيجية بين الصين وروسيا لن يفيد فقط شعبي البلدين، بل العالم أجمع، وتصريحات بعض السياسيين بأن العلاقات بين روسيا والصين هي "تحد للنظام العالمي" ليست سوى مظهر من مظاهر "عقلية الحرب الباردة".

المصدر: نوفوستي

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