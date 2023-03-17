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الكرملين يعلن عن موعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو ويكشف أجندة محادثاته مع بوتين

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الكرملين يعلن عن موعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو ويكشف أجندة محادثاته مع بوتين
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أعلن الكرملين عن زيارة يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف البيان، أن الرئيسين سيناقشان تطوير شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي.

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كما من المقرر تبادل وجهات النظر بين الرئيسين في سياق تعميق التعاون بين موسكو وبكين على الساحة الدولية.

ولفت الكرملين إلى أنه سيتم التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية المهمة.

بدورها أكدت وزارة الخارجية الصينية زيارة شي جين بينغ لموسكو في الفترة من 20 إلى 22 مارس

ولفت بيان الخارجية الصينية إلى أن الزيارة ستعطي دفعة جديدة لتنمية العلاقات بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية وستعزز الثقة المتبادلة بين البلدين.

وأضاف البيان "الصين ستلتزم بشدة بموقف موضوعي وعادل بشأن الأزمة الأوكرانية وستلعب دورا بناء في دفع محادثات السلام قدما".

المصدر: نوفوستي

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