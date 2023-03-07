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بكين: بوتين وشي جين بينغ يعززان الشراكة بين الصين وروسيا

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بكين: بوتين وشي جين بينغ يعززان الشراكة بين الصين وروسيا
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قال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وموسكو ستزداد قوة بقيادة زعيمي البلدين.

وأضاف تشين قانغ، "حافظ رئيسا روسيا والصين على علاقات وثيقة. هذه هي بوصلة العلاقات الثنائية. ونحن مقتنعون بأنه في ظل القيادة الاستراتيجية لزعيمي البلدين، ستصبح الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا والصين أقوى في العصر الجديد". 

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من جهة أخرى أكد تشين قانغ أن العلاقات الروسية الصينية ليست موجهة ضد أطراف ثالثة ولا تشكل تهديدا للدول الأخرى. "العلاقات بين روسيا والصين تتميز بعدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم توجيهها ضد أطراف ثالثة".

ولفت إلى أن العلاقات بين البلدين "لا تشكل خطرا على أي دولة في العالم، ولا تتسامح مع تدخلات واستفزازات أطراف ثالثة".

المصدر: نوفوستي

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