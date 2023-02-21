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رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصيني: العلاقات مع روسيا متينة كصخرة وصامدة أمام الوضع الدولي المتقلب

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رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصيني: العلاقات مع روسيا متينة كصخرة وصامدة أمام الوضع الدولي المتقلب
AP Petr David Josek
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أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي، في اجتماع مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن العلاقات الصينية الروسية متينة كصخرة وستصمد أمام تقلبات الوضع الدولي.

وأشار وانغ يي، إلى أنه توجد الآن فرص جيدة لمواصلة الاتصال الاستراتيجي الوثيق بين موسكو وبكين، لافتا إلى أن الصين تقدر عاليا مساهمة روسيا في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

ووفقا له، فإن العلاقات بين روسيا والصين "قوية مثل الصخرة" وستصمد أمام الاختبارات. وقال وانغ يي إن الصين مستعدة للدفاع بحزم عن المصالح الوطنية وتعزيز التعاون متبادل المنفعة مع روسيا، كما شدد على ضرورة تطوير خطوات جديدة للتعاون الاستراتيجي مع مراعاة الوضع المتغير في العالم.

المصدر: تاس

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