مسؤول: خسائر كبيرة لهيئة السكة الحديد في مصر

أعلن مسؤول في هيئة "سكة الحديد" في مصر، إن الهيئة تكبدت خسائر كبيرة رغم التسويات التي قامت بها الدولة لصالحها.

وقال مدير عام القوائم المالية لهيئة السكة الحديد أسامة عبد الرحمن، إن الهيئة ستحقق خسائر في موازنة الهيئة للعام المالي الجديد 2024/2025 بقيمة 5.4 مليار جنيه.

وقال ردا على سؤال خلال اجتماع بمجلس النواب المصري لمناقشة أداء الهيئة " إن تغير أسعار العملة كان سببا رئيسيا في الخسارة، حيث دفعت الهيئة 3 مليارات دولار أقساط وفوائد من إيرادات الهيئة".

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وقال عبد الرحمن إن "رفاهية القطارات لا تعادل قيمة التذكرة.. الرحلات تكلف الهيئة 70 ألف جنيه وعوائدها 20 ألف جنيه فقط".

وتابع "هناك قروض محلية حصلت عليها الهيئة بقيمة 21 مليار جنيه و 8 مليارات جنيه مصري قروض أجنبية، وفي العام الحالي لم نحصل على قروض لكن في العام المالي الجديد نستهدف الحصول على قروض بقيمة 16 مليار جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية".

المصدر: الشروق المصرية