بالفيديو.. "حزب الله" يبث مشاهد من عملية استهداف دبابة "ميركافا" في ثكنة يفتاح الإسرائيلية

بث الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني يوم الاثنين، مشاهد لاستهداف دبابة من نوع "ميركافا_ الجيل الثالث" في ثكنة يفتاح التابعة للجيش الإسرائيلي، شمال فلسطين.

وتعتبر ثكنة يفتاح مركز قيادة سرية حدودي مهمتها الدفاع عن الجزء الجنوبي من سلسلة جبال راميم، وتشغل الثكنة قوة مركبة من الكتيبة (51) التابعة للواء غولاني والكتيبة (74) التابعة للواء المدرعات (188)، وفق الإعلام الحربي في "حزب الله".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT