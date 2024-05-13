مسؤول أمريكي: نصر إسرائيل الكامل في غزة غير قابل للتحقيق

قال كورت كامبل، نائب وزير الخارجية الأمريكي إن نصر إسرائيل الكامل في غزة غير قابل للتحقيق من جهة نظر واشنطن.

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ووفقا لكامبل، فإن الولايات المتحدة لا تعتقد أن النصر الكامل الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه في قطاع غزة ومحاولتها القضاء على حركة حماس غير قابل للتحقيق بنظر واشنطن.

وأضاف "الولايات المتحدة وإسرائيل تختلف وجهتا نظرهما حول ماهية نظرية النصر الإسرائيلي في قطاع غزة، رغم محاولتهما تحقيقه بشتى السبل".

وأضاف كامبل في حديث لشبكة "سي إن إن" خلال قمة الناتو للشباب الاثنين: "في بعض الأحيان عندما نستمع عن كثب إلى القادة الإسرائيليين الذين يتحدثون في الغالب عن فكرة تحقيق نوع من النصر الساحق في ساحة المعركة والنصر الكامل، أرى وبوضوح أن هذه الأفكار غير قابلة للتحقيق، ولا أعتقد أن واشنطن ترى إمكانية تحقيقها أيضا".

وقارن كامبل الوضع في غزة بالحروب الأمريكية في أفغانستان والعراق بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث استمر القتال "بعد نقل السكان المدنيين".

وقال كامبل: "في نهاية المطاف، أعتقد أنه يجب أن يكون هناك المزيد من الحلول السياسية لهذه المسألة".

وفي سياق متصل، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان إن مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية مستمرة وأن الإدارة لا تزال عازمة ومصممة على مساعدة إسرائيل وحماس في التوصل إلى اتفاق وتأمين إطلاق سراح المحتجزين.

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هذا وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد أن واشنطن لم توقف بعد تزويد إسرائيل بالذخائر الموجهة الدقيقة، لكنها تدرس هذا الاحتمال.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن "واشنطن تواصل التشاور مع إسرائيل، مع أخذ التأثير الذي يمكن أن تحدثه هذه الأسلحة في الاعتبار إذا استخدمت في مناطق مكتظة بالسكان، بما في ذلك رفح".

وأكد أن الولايات المتحدة تتوقع أن تقوم إسرائيل بتسليم خطة لضمان أمن السكان المدنيين في رفح، بالإضافة إلى خطة "تتعلق بما سيحدث بعد انتهاء الصراع في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تتلق بعد أيا منهما.

المصدر: "سي إن إن " + وكالات