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بوتين يوقع مراسيم تعيينات في الإدارة الرئاسية

أخبار روسيا

بوتين يوقع مراسيم تعيينات في الإدارة الرئاسية
Sputnik Gavriil Grigorov
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة من المراسيم الرئاسية الخاصة بتعيين قيادة الإدارة الرئاسية.

وتم تعيين الشخصيات التالية في قيادة الإدارة الرئاسية:

بوتين يوقع مراسيم تعيينات في الإدارة الرئاسية
Sputnik
أليكسي ديومين

أليكسي ديومين، مساعدا لرئيس الدولة، وأعفي من منصبه السابق حاكما لمنطقة تولا.

بوتين يوقع مراسيم تعيينات في الإدارة الرئاسية
Sputnik
نيكولاي باتروشيف

نيكولاي باتروشيف، مساعدا لرئيس الدولة، وأعفي من منصبه سكرتيرا عاما لمجلس الأمن الروسي.

بوتين يوقع مراسيم تعيينات في الإدارة الرئاسية
Sputnik
أنطون فاينو

أنطون فاينو، رئيسا للإدارة الرئاسية.

بوتين يوقع مراسيم تعيينات في الإدارة الرئاسية
Sputnik
دميتري بيسكوف

دميتري بيسكوف، متحدثا باسم الكرملين.

بوتين يوقع مراسيم تعيينات في الإدارة الرئاسية
Sputnik Evgeni Biyatov
أليكسي غروموف
بوتين يوقع مراسيم تعيينات في الإدارة الرئاسية
Sputnik Sergei Babylev
سيرغي كيريينكو

أليكسيي غروموف وسيرغي كيريينكو، نائبين أولين لرئيس الإدارة الرئاسية.

بوتين يوقع مراسيم تعيينات في الإدارة الرئاسية
Sputnik
مكسيم أوريشكين

مكسيم أوريشكين، نائبا لرئيس الإدارة الرئاسية، وأعفي من منصب مساعد رئيس الدولة.

كذلك تم تعيين نواب رؤساء الإدارة الرئاسية التالية أسماؤهم:

دميتري كوزاك

محمد سلام محمدوف

فلاديمير أوستروفينكو

وتم تعيين مساعدي الرئيس التاليين:

فلاديمير ميدينسكي

دميتري ميرونوف

يوري أوشاكوف

أندريه فورسينكو

رسلان إيدلغيرييف

لاريسا بريشيفا (رئيسة الإدارة القانونية للدولة التابعة للرئيس)

دميتري كاليمولين (رئيس المكتب المرجعي الرئاسي)

دميتري شالكوف (رئيس مديرية الرقابة الرئاسية)

فلاديسلاف كيتاييف (رئيس البروتوكولات الرئاسية)

وتم تعيين المفوضين للرئيس في المقاطعات الاتحادية على النحو التالي:

إيغور شيغوليف (المفوض الرئاسي للمنطقة الفيدرالية المركزية)

ألكسندر غوتسان (المفوض الرئاسي للمنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية)

فلاديمير أوستينوف (المفوض الرئاسي للمنطقة الفيدرالية الجنوبية)

يوري تشايكا (المفوض الرئاسي لمنطقة شمال القوقاز الفيدرالية)

إيغور كوماروف (المفوض الرئاسي لمنطقة الفولغا الفيدرالية)

فلاديمير ياكوشيف (المفوض الرئاسي لمنطقة الأورال الفيدرالية)

أناتولي سيريشيف (المفوض الرئاسي لمنطقة سيبيريا الفيدرالية)

وتم تعيين المستشارين والمفوضين الخاصين للرئيس على النحو التالي:

إيغور ليفيتين (مستشار الرئيس بموجب مرسوم منفصل، ومكلف بمهام المفوض الخاص للتعاون الدولي في مجال النقل)

فاليري فاديف، مستشارا للرئيس

إيرينا يامبولسكايا، مستشارة الرئيس

سيرغي إيفانوف، المفوض الخاص لحماية البيئة والنقل

أرتور مورافيوف، المفوض الرئاسي في مجلس الاتحاد

هاري مينخ، المفوض الرئاسي في مجلس الدوما

ألكسندر كونافالوف، مفوض الرئيس في المحكمة الدستورية

المصدر: RT

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