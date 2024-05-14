بوتين يوقع مراسيم تعيينات في الإدارة الرئاسية

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة من المراسيم الرئاسية الخاصة بتعيين قيادة الإدارة الرئاسية.

وتم تعيين الشخصيات التالية في قيادة الإدارة الرئاسية:

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أليكسي ديومين، مساعدا لرئيس الدولة، وأعفي من منصبه السابق حاكما لمنطقة تولا.

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نيكولاي باتروشيف، مساعدا لرئيس الدولة، وأعفي من منصبه سكرتيرا عاما لمجلس الأمن الروسي.

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أنطون فاينو، رئيسا للإدارة الرئاسية.

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دميتري بيسكوف، متحدثا باسم الكرملين.

Sputnik Evgeni Biyatov

Sputnik Sergei Babylev

أليكسيي غروموف وسيرغي كيريينكو، نائبين أولين لرئيس الإدارة الرئاسية.

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مكسيم أوريشكين، نائبا لرئيس الإدارة الرئاسية، وأعفي من منصب مساعد رئيس الدولة.

كذلك تم تعيين نواب رؤساء الإدارة الرئاسية التالية أسماؤهم:

دميتري كوزاك

محمد سلام محمدوف

فلاديمير أوستروفينكو

وتم تعيين مساعدي الرئيس التاليين:

فلاديمير ميدينسكي

دميتري ميرونوف

يوري أوشاكوف

أندريه فورسينكو

رسلان إيدلغيرييف

لاريسا بريشيفا (رئيسة الإدارة القانونية للدولة التابعة للرئيس)

دميتري كاليمولين (رئيس المكتب المرجعي الرئاسي)

دميتري شالكوف (رئيس مديرية الرقابة الرئاسية)

فلاديسلاف كيتاييف (رئيس البروتوكولات الرئاسية)

وتم تعيين المفوضين للرئيس في المقاطعات الاتحادية على النحو التالي:

إيغور شيغوليف (المفوض الرئاسي للمنطقة الفيدرالية المركزية)

ألكسندر غوتسان (المفوض الرئاسي للمنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية)

فلاديمير أوستينوف (المفوض الرئاسي للمنطقة الفيدرالية الجنوبية)

يوري تشايكا (المفوض الرئاسي لمنطقة شمال القوقاز الفيدرالية)

إيغور كوماروف (المفوض الرئاسي لمنطقة الفولغا الفيدرالية)

فلاديمير ياكوشيف (المفوض الرئاسي لمنطقة الأورال الفيدرالية)

أناتولي سيريشيف (المفوض الرئاسي لمنطقة سيبيريا الفيدرالية)

وتم تعيين المستشارين والمفوضين الخاصين للرئيس على النحو التالي:

إيغور ليفيتين (مستشار الرئيس بموجب مرسوم منفصل، ومكلف بمهام المفوض الخاص للتعاون الدولي في مجال النقل)

فاليري فاديف، مستشارا للرئيس

إيرينا يامبولسكايا، مستشارة الرئيس

سيرغي إيفانوف، المفوض الخاص لحماية البيئة والنقل

أرتور مورافيوف، المفوض الرئاسي في مجلس الاتحاد

هاري مينخ، المفوض الرئاسي في مجلس الدوما

ألكسندر كونافالوف، مفوض الرئيس في المحكمة الدستورية

المصدر: RT