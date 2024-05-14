رئيس الوزراء القطري: العملية الإسرائيلية في رفح "أعادتنا إلى الوراء" في مفاوضات الهدنة

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح "أعادتنا إلى الوراء" في مفاوضات الهدنة في غزة.

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وقال المسؤول القطري الذي يشغل أيضا منصب وزير خارجية البلاد، اليوم الثلاثاء، خلال منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة، إنه "في الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا بعض الزخم المتزايد، ولكن لسوء الحظ لم تتحرك الأمور في الاتجاه الصحيح ونحن الآن في حالة من الجمود تقريبا"

مردفا: "بالطبع ما حدث في رفح أعادنا إلى الوراء. طالما استمرت الحاجة للتواصل فلا مجال للتكهن بشأن مستقبل حماس في قطر"، مشيرا إلى أن "الحديث عن إعادة إعمار قطاع غزة أمر مبكر".

والأسبوع الماضي، انتهت جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة دون التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث قالت إسرائيل إن الاقتراح الذي قدمه وسطاء قطريون ومصريون يتضمن بنودا "غير مقبولة".

المصدر: أ ف ب