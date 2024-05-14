"المقاومة الإسلامية العراقية" تعلن قصفها هدفا في إسرائيل بمسيرتين جديدتين أطلقتهما لأول مرة (فيديو)

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف أم الرشراش في إسرائيل بطائرتين مسيرتين من نوع "الأرفد" للمرة الأولى، ردا على هجوم إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين.

وعرضت "المقاومة" في قناتها على "تيلغرام" مقطع فيديو لإطلاق مسيرتي "الأرفد" باتجاه هدف عسكري قالت إنه في "أم الرشراش" في "الأراضي المحتلة ".

وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء يوم الإثنين 13مايو 2024، هدفا حيويا في إيلات "أم الرشراش" بأراضينا المحتلة، بواسطة طائرتين مسيرتين من نوع "الأرفد" تستخدم للمرة الاولى، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

المصدر: RT