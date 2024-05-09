المقاومة العراقية تعلن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية شمال طبريا بعد ساعات من استهداف ميناء عسقلان

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن استهداف قاعدة اليفالط العسكرية شمال إسرائيل بالطيران المسير.

وقال "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان اصدرته مساء الخميس أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العــــــراق قاعدة اليفالط الصهيونية بأراضينا المحتلة مساء اليوم الخميس الموافق 9 / 5 / 2024، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء"، حسبما ذكر البيان المنسوب للمقاومة العراقية.

وتقع قاعدة اليفالط شمال بحيرة طبريا.

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وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الخميس، أنها استهدفت ميناء عسقلان النفطي الإسرائيلي بواسطة صاروخ الأرقب .

والاثنين الماضي، اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن استهداف منصة "لوياثان" الغازية بالطيران المسير.

المصدر: RT