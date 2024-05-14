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القوات الأمريكية تعلن اعتراض مسيرتين وصاروخ أطلقت من اليمن

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القوات الأمريكية تعلن اعتراض مسيرتين وصاروخ أطلقت من اليمن
Legion-Media U.S. Navy Photo By Mass Communication Specialist 1st Class Chris Krucke
سفينة "ميسون" الأمريكية
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أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) عن اعتراضها طائرتين مسيرتين وصاروخ مضاد للسفن، أطلقها الحوثيون من أراضي اليمن.

وقالت "سينتكوم" في بيان لها أن قواتها "دمرت بنجاح نظاما طائرا مسيرا في منطقة يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من قبل إيران" عند الساعة 3:41 بعد الظهر (بتوقيت صنعاء)، يوم 13 مايو.

وتابع البيان أنه في وقت لاحق دمرت سفينة "ميسون" الأمريكية صاروخا باليستيا مضادا للسفن، أطلقه الحوثيون في البحر الأحمر، إضافة إلى تدمير طائرة مسيرة أخرى تم إطلاقها باتجاه البحر الأحمر أيضا.

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وأكدت "سينتكوم" عدم وقوع إصابات أو أضرار بسفن التحالف أو سفن تجارية.

يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها أعلنوا إطلاق عملية "حارس الازدهار" في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لضمان أمن الملاحة البحرية، وذلك ردا على استهداف الحوثيين للسفن التجارية التي اعتبروها مرتبطة بإسرائيل منذ نوفمبر الماضي على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، الذي أعلن الحوثيون عن "تضامنهم" مع سكانه.

المصدر: RT

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