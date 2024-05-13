"اليويفا" يعلن عن حكم مواجهة ريال مدريد ودورتموند في نهائي دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم الاثنين عن الحكم الذي سيدير نهائي دوري أبطال أوروبا بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد على ملعب ويمبلي بلندن في الأول من يونيو المقبل.

وأنيطت مهمة إدارة المباراة المرتقبة للحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش والذي سيرافقه مواطناه نيجك كايتازوفيتش ورادي أوبرينوفيتش، كمساعدي حكم تقنية الفيديو "الفار".

🏆 The referees for each of this season's European club finals have been announced! #UCLfinal: Slavko Vinčić 🇸🇮#UWCLfinal: Rebecca Welch 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#UELfinal: Istvan Kovacs 🇷🇴#UECLfinal: Artur Soares Dias 🇵🇹 pic.twitter.com/9SizFWQPYA — UEFA (@UEFA) May 13, 2024

كما سيكون السلوفينيان توماز كلاننيك وأندراز كوفاتشيتش مساعدين، بينما سيعمل كل من الفرنسيين فرانسوا ليتكسييه، وسيريل موجنييه، كحكم رابع وحكم مساعد احتياطي.

وسبق لسلافكو فينتشيتش أن قاد سبع مباريات في النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا لكنه لم يسبق له أن أدار أي مباراة لريا مدريد.

في المقابل، أدار فينتشيتش مواجهة واحدة لدورتموند هذا الموسم وكانت في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، والتي فاز بها الفريق الألماني بنتيجة 4-2.

وسيكون نهائي دوري الأبطال هو الثاني لفينتشيتش في مسابقة أوروبية للأندية، بعد اختياره لنهائي الدوري الأوروبي 2021 في إشبيلية، بين آينتراخت فرانكفورت الألماني ورينجرز الاسكتلندي.

المصدر: "يويفا"