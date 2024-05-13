بعد مبابي.. نجم آخر يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

أعلن حارس مرمى باريس سان جيرمان الدولي الكوستاريكي كايلور نافاس، رحيله عن النادي الفرنسي مع نهاية الموسم الجاري، ليسير على خطى الهداف كيليان مبابي الذي اتخذ القرار نفسه.

وقال نافاس (37 عاما) أمس الأحد قبيل المواجهة الأخيرة لسان جيرمان في عقر داره هذا الموسم أمام تولوز (1-3) وقبل السفر إلى متز في الجولة الـ34 الختامية من الدوري: "كل ثانية أمضيتها في (ملعب) حديقة الأمراء كانت رائعة".

وتابع الحارس الكوستاريكي الذي وصل إلى سان جيرمان قادما من ريال مدريد الإسباني في 2019، عبر صفحته على موقع "إنستغرام": "لقد شعرت دائما بمودتهم وتشجيعهم، لقد كان شرفا لي أن أدافع عن هذا الشعار في هذا الملعب الرائع".

وختم نافاس قائلا "لا تزال هناك أهداف يجب تحقيقها (سيخوض سان جيرمان نهائي كأس فرنسا ضد ليون في 25 مايو الحالي في ليل)، لكنني لم أرغب في تفويت الفرصة لتوديع ما كان بيتي".

وخاض الحارس الكوستاريكي المتوج بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا تواليا مع ريال مدريد تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أكثر من 110 مباريات في جميع المسابقات مع سان جيرمان، إلا أنه فقد مركزه الأساسي بين الخشبات الثلاث منذ وصول الإيطالي جانلويجي دوناروما في العام 2021.

المصدر: وكالات