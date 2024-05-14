عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في غزة

أفاد مراسلنا بمقتل 26 شخصا بينهم أطفال ونساء وإصابة العشرات في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا مكونا من ثلاثة طوابق جنوب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن "الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة بعد قصف المنزل في مخيم النصيرات، والمنزل مكون من ثلاثة طوابق ويتواجد به عدد كبير من النازحين".

وأضافوا "المنزل المستهدف قريب جدا من مدارس الأونروا والتي تؤي نازحين، والطواقم الطبية والدفاع المدني ما زالوا يحاولون انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض".

وفي ذات السياق، قال الدفاع المدني بغزة: "هناك تقديرات بوجود نحو 100 شخص على الأقل في المنزل الذي كان يؤوي نازحين في النصيرات".

وأفاد مراسلنا بأن "4 جثث حتى اللحظة أشلاء محترقة، ولا زال عدد من المفقوديين تحت الركام في واحدة من مدارس النازحين في مخيم النصيرات ولا تزال عملية البحث مستمرة".

كما قتلت طفلة وأصيب عددا من المواطنين في قصف منزل مقابل مدرسة الفالوجا في مخيم جباليا شمال القطاع.

وشن الجيش الإسرائيلي غارة على مدينة بيت لاهيا شمال غزة.

ونسفت القوات الإسرائيلية ودمرت عمارات سكنية كاملة علي يد قوات الهندسة والمتفجرات، شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

المصدر: RT