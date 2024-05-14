صحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي إلى 35173 شخصا

أعلنت صحة غزة أن حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع بلغت 35173 شخصا والمصابين و79061 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 82 شهيدا و234 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وكثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، على القطاع الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر وتسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان غزة بواقع 1.9 مليون شخص.

المصدر: RT