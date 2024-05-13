مراسلنا في العراق: مقتل عقيد وعسكريين في الجيش العراقي وإصابة آخرين في هجوم إرهابي

أفاد مراسلنا في العراق مساء اليوم الاثنين بمقتل ضابط برتبة عقيد وعدد من العسكريين وإصابة آخرين، في هجوم إرهابي بين محافظتي صلاح الدين وديالى.

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ونقلت قناة "السومريةط عن وقال مصدر أمني قوله: "حدث تعرض لتنظيم "داعش الإرهابي" على نقطة عسكرية تابعة لعمليات صلاح الدين للجيش العراقي في منطقة مطيبيجة شرق المحافظة".

وأضاف المصدر: "حسب المعلومات الأولیة، أسفر التعرض عن استشهاد خمسة عسكريين بينهم آمر الفوج وإصابة خمسة آخرين بجروح"،

المصدر: RT + "السومرية"