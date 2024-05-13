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مراسلنا في العراق: مقتل عقيد وعسكريين في الجيش العراقي وإصابة آخرين في هجوم إرهابي

أخبار العالم العربي

مراسلنا في العراق: مقتل عقيد وعسكريين في الجيش العراقي وإصابة آخرين في هجوم إرهابي
AFP
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أفاد مراسلنا في العراق مساء اليوم الاثنين بمقتل ضابط برتبة عقيد وعدد من العسكريين وإصابة آخرين، في هجوم إرهابي بين محافظتي صلاح الدين وديالى.

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ونقلت قناة "السومريةط عن وقال مصدر أمني قوله: "حدث تعرض لتنظيم "داعش الإرهابي" على نقطة عسكرية تابعة لعمليات صلاح الدين للجيش العراقي في منطقة مطيبيجة شرق المحافظة". 

وأضاف المصدر: "حسب المعلومات الأولیة، أسفر التعرض عن استشهاد خمسة عسكريين بينهم آمر الفوج وإصابة خمسة آخرين بجروح"،

المصدر: RT + "السومرية"

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