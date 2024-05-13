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ناد يطرد مدربه ويستبدله بطبيب الفريق خلال المباراة

الرياضة

ناد يطرد مدربه ويستبدله بطبيب الفريق خلال المباراة
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شهدت إحدى مباريات دوري الدرجة الرابعة البرازيلي لكرة القدم حدثا غير اعتيادي.

حيث قام نادي برازيلينسي بإقالة مدربه باولو روبرتو سانتوس بين الشوطين خلال مباراة أمام ريال البرازيل. 

وذلك بعد انتهاء الشوط الأول الذي انتهى بتعادل سلبي، وخلال فترة الاستراحة وجه رئيس النادي لويس إستيفان انتقادات لعمل الجهاز الفني بسبب الأداء الضعيف للفريق في الشوط الأول وفي أول مباراتين للمسابقة، ليقرر المدرب وفريقه الفني التخلي عن الفريق.

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ونتيجة لذلك، تولى طبيب الفريق خورخي أوليفا مهمة قيادة اللاعبين في الشوط الثاني.

لكن المفارقة كانت بنتيجة اللقاء التي صبت لمصلحة فريق برازيلينسي بنتيجة 2-1، وبالتالي تصدر ترتيب مجموعته.

المصدر: correiobraziliense

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