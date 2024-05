ناد يطرد مدربه ويستبدله بطبيب الفريق خلال المباراة

🐊 Enquanto isso, em Brasília, o técnico Paulo Roberto Santos, que era do Brasiliense, foi demitido no intervalo, e a equipe passou o segundo tempo pelo comando do MÉDICO do clube. O pior é que deu certo: Vitória contra o Real Brasília por 2 a 1.



🗞️ @renerlopeshttps://t.co/9VDXwouohgpic.twitter.com/FAWA3d3JWK