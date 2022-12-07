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زاخاروفا تعلق على العقوبات الجديدة المحتملة للاتحاد الأوروبي ضد روسيا

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زاخاروفا تعلق على العقوبات الجديدة المحتملة للاتحاد الأوروبي ضد روسيا
Globallookpress MFA Russia
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن أي عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي ضد روسيا سيتم الرد عليها مع مراعاة مصالح روسيا.

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جاء ذلك في تصريحات لزاخاروفا على إذاعة "سبوتنيك"، ردا على تفصيل الاتحاد الأوروبي لحزمة جديدة من القيود المفروضة على روسيا، حيث تابعت أن موسكو "تعلمون جيدا أن أي عقوبات تحتم ردا متناسبا، استنادا إلى مصالح بلادنا، ويتم العمل بها في إدارات الدولة المختلفة بصيغ مشتركة منسقة وموثقة، وما إلى ذلك".

ووفقا لها، فقد تعلمت روسيا أن تعيش تحت وطأة العقوبات.

المصدر: نوفوستي

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